Maria De Filippi fa il bagno in mare e viene disturbata da un gabbiano La reazione della conduttrice è dolcissima

Meritate vacanze per Maria De Filippi. La conduttrice e autrice tv - classe 1961 - si gode il successo dei suoi programmi tv. Di quelli della stagione tv ormai alle spalle (C'è Posta Per Te, Tu Sì Que Vales, Amici, Uomini e Donne) ma anche di quella ancora in corso, con il grande successo di. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: maria - filippi - conduttrice - bagno

“Maria De Filippi la vuole sul trono”. Bomba a Uomini e Donne: bella, famosa, ex del vip di Canale 5 - Uomini e donne, autentico pilastro del palinsesto di Canale 5, tornerà anche nella stagione televisiva 2025/2026 con una nuova serie di appuntamenti.

“Cacciato l’unico vero artista”. Scandalo Amici 24, rivolta social contro Maria De Filippi e i giudici - La semifinale di Amici 24, andata in onda sabato 10 maggio, ha lasciato dietro di sé una lunga scia di polemiche e proteste infuocate.

Maria De Filippi vorrebbe una nota ballerina di Amici sul Trono Over di Uomini e Donne - Le idee per i programmi tv della prossima stagione iniziano giĂ a farsi avanti e sembrerebbe che Maria De Filippi stia giĂ pensando al Trono Over di Uomini e Donne.

L’estate speciale di Maria De Filippi; Le vacanze da sogno di Maria De Filippi: la conduttrice nella sua villa a picco sul mare; Gianni Sperti choc a Verissimo: “Una truffa mi ha ridotto sul lastrico, poi la depressione: piangevo tutto il giorno”.

Stefano De Martino: “Maria De Filippi è una costante nella mia vita. Ecco cosa mi disse di Affari Tuoi” - Dal primo incontro ad Amici nel 2009 ad oggi, la conduttrice rappresenta una presenza fissa, soprattutto in ogni ... Lo riporta fanpage.it

Stefano De Martino: «Maria De Filippi è una costante della mia vita. Mi confronto con lei. Mi ha dato un consiglio anche su Affari Tuoi» - Stefano De Martino torna a parlare di Maria De Filippi per esprimere, ancora una volta, la sua gratitudine. msn.com scrive