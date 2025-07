Margareth Madè e il dono di nozze di Giuseppe Zeno | Sapeva del mio desiderio di avere un pezzo ' materiale' della Sicilia

Margareth Madé e Giuseppe Zeno hanno costruito piano piano, giorno per giorno, uno spazio tutto loro dove la passione per la natura ha trovato la massima espressione. Si trova in Sicilia questo angolo di relax e riposo, in contrada Gioi, a Noto, per la precisione, dove la coppia sta costruendo. 🔗 Leggi su Today.it

Margareth Madè sull’amore con Giuseppe Zeno: “Mi ha corteggiato tanto, ho cercato di dissuaderlo in tutti i modi” - Margareth Madè, in un'intervista, parla della sua storia d'amore con il marito Giuseppe Zeno. L'attrice rivela come sono stati gli inizi della loro relazione e si apre al racconto della loro vita insieme.

