Tempo scaduto. Per il Gruppo Marelli non è arrivata nessuna offerta per cui la palla resta nel campo dei creditori. Il colosso della componentistica auto che impiega 6mila dipendenti in Italia e 570 a Bologna nello stabilimento di via Timavo, prevede, infatti, di uscire dal Chapter 11, la procedura di fallimento americana, nel 2026 "sotto la proprietà dei suoi principali finanziatori". E quindi, il fondo Strategic value partners (Svp), accanto a Deutsche Bank, MBK Partners, Fortress Investment Group e Polus Capital Management. Una prospettiva che preoccupa (e non poco) i sindacati per le ricadute sugli stabilimenti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marelli, nessuna offerta. La proprietà va ai creditori. Timori per il sito bolognese