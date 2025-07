Marconi le nuove regole sui bagagli | Speriamo eliminino del tutto le file

Nel piazzale del Marconi, davanti all’ingresso per le ‘partenze’, si gioca a carte. I sorrisi sono quelli di chi sta per andare finalmente in vacanza dopo mesi e, tra una briscola e un tressette, si parla anche delle ultime disposizioni europee in merito ai bagagli a mano e ai contenitori di liquidi. "Sì, lo sapevo perché mio padre mi ha detto che le regole sono cambiate – commenta Sara Casini, toscana, in partenza con le amiche per la Spagna –. Eppure non ci ho fatto troppo caso perché ero già pronta per andare". Le ultime disposizioni dell’Enac (che ha raccolto le direttive dell’European Civil Aviation Conference, l’organizzazione europea delle autorità dell’aviazione civile) tolgono infatti il diktat di tenere i liquidi in contenitori con capienza inferiore a 100 millilitri, eliminando contemporaneamente anche la necessità di estrarli dallo zaino o dalla valigia al momento dei controlli di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marconi, le nuove regole sui bagagli: "Speriamo eliminino del tutto le file"

Aeroporto di Bologna e i liquidi in aereo: le nuove regole sui bagagli a mano anche al Marconi - Bologna, 26 giugno 2025 – Parte la rivoluzione dei bagagli a mano  che tocca anche l’aeroporto Marconi di Bologna che da aprile ha iniziato la sostituzione delle vecchie macchine con otto nuovi scanner di tipo “C3” a scansione tridimensionale capaci, quindi, di rilevare automaticamente sostanze pericolose senza bisogno di estrarre o separare liquidi dal trolley.

Nuove regole al Marconi su liquidi, pet e bagagli: cosa cambia - Novità in questa estate 2025 per chi si sposta in aereo: cambiano le regole dei controlli di sicurezza e per il trasporto degli animali in cabina, da sabato 26 luglio.

