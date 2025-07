Marco Verratti spiega perché è andato a giocare in Qatar | basta guardare cosa succede in panchina

Marco Verratti è super felice in Qatar: di tornare nel calcio di alto livello non ci pensa neanche lontanamente. Negli ultimi due anni il pescarese si è intascato 60 milioni, altrettanto guadagnerà nei prossimi due. Ma non lo fa per soldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

