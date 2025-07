Marco Giallini l' incidente in moto i problemi di salute le polemiche su Schiavone e l' addio alla moglie | Morta a 40 anni tra le mie braccia

Marco Giallini torna a vestire i panni del famoso investigatore di Trastevere. Mercoledì 30 luglio 2025 su Rai 2 vanno in onda le puntate repliche della terza stagione di Rocco. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Marco Giallini, l'incidente in moto, i problemi di salute, le polemiche su Schiavone e l'addio alla moglie: «Morta a 40 anni tra le mie braccia»

Marco Giallini premiato con la Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival 2025 - Sarà Marco Giallini uno dei protagonisti della 22ª edizione del Magna Graecia Film Festival, in programma a Soverato dal 26 luglio al 2 agosto 2025.

Marco Giallini all’Ischia Film Festival: “Senza Rocco Schiavone sarei morto, sogno di lavorare di nuovo con Paolo Sorrentino” - La 23esima edizione dell’Ischia Film Festival si avvia verso la chiusura. In programma stasera la cerimonia finale, la consegna dei premi e la proiezione di Parthenope di Paolo Sorrentino alla presenza della protagonista, Celeste Dalla Porta.

Nel cast Sabrina Ferilli e un inquietante Marco Giallini, razzista e sfruttarore di immigrati in una Roma multietcnica - A rriva su Netflix La città proibita, l’ultimo film di Gabriele Mainetti. A dieci anni dal capolavoro Lo chiamavano Jeeg Robot, il regista romano azzarda ancora una volta e si cimenta con il genere kung fu.

