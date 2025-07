Marchetti | Grandi opere inutili trionfalismi

"Gli oltre 54 milioni di euro in tre anni per grandi opere? Al netto della cifra a effetto, è bene ricordare che molti di questi investimenti derivano da fondi esterni al bilancio comunale, come quelli del Pnrr o dei ministeri". Così Daniele Marchetti (Lega) dopo il recente passaggio in Consiglio comunale della delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e all’assestamento di metà anno. "Di fatto ci troviamo di fronte a una comunicazione trionfalistica su opere e investimenti che l’Amministrazione può permettersi solo perché non è riuscita a spendere nei tempi previsti risorse già disponibili – protesta Marchetti (nella foto) –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it