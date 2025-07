Marche verso il voto | Meloni lunedì ad Ancona Schlein venerdì a Urbania

Ancona, 30 luglio 2025 - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lunedì ad Ancona. La visita della premier è in programma alle 10.30, per partecipare alla presentazione degli interventi del Governo per lo sviluppo delle Marche all'Auditorium Orfeo Tamburi. E' quanto si legge sul sito del governo. Elly Schlein invece sarà ad Urbania (Pesaro Urbino) venerdì 1 agosto, ad aprire la Festa Democratica, una di quelle che resistono da più di 50 anni. La Segretaria Dem sarà sul palco venerdì alle 18.30 assieme al candidato governatore Matteo Ricci per rafforzare la sua candidatura e far sentire l’appoggio del partito nazionale anche dopo lo scandalo Affidopoli e le nubi scure che hanno messo in ombra il rapporto con il M5S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it