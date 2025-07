Marche Ricci interrogato 4 ore dai pm | Ho risposto a tutto sono sereno

Così l’ex sindaco di Pesaro ed eurodeputato del Pd, Matteo Ricci, uscendo dalla caserma del comando provinciale della guardia di finanza. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Marche, Ricci interrogato 4 ore dai pm: "Ho risposto a tutto, sono sereno"

Elezioni Marche, Renzi è con Ricci. E ‘Mastro’ corre. Attacchi a Baldelli sul caro-pedaggi - Ancona, 6 luglio 2025 – Il soldato Mastro c’è. Non si potrà schierare nelle prime linee del Pd, ma sarà lui a guidare la pattuglia di Matteo Ricci, ovvero la lista del presidente per le prossime elezioni regionali.

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo» - Il candidato governatore del centrosinistra Matteo Ricci ha ricevuto un avviso di garanzia. Lo ha confermato lui stesso con un post sui social.

La sinistra è nei guai pure nelle Marche. Conte avvisa il Pd e dà l'ultimatum a Ricci: "Valutiamo..." - Dopo Milano, la nuova tegola per il Partito Democratico e il centrosinistra arriva dalle Marche. Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro e in pista per la presidenza della Regione, è stato raggiunto da un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta sull'affidamento di alcuni lavori pubblici.

Quando a giugno noi di FarWest eravamo andati da Matteo Ricci , ex sindaco di Pesaro (ora candidato del Pd alla presidenza della regione Marche) a chiedergli conto dei 600 mila euro affidati senza gara d’appalto a due associazioni culturali , pur di non risp Vai su Facebook

È il giorno di Ricci, i timori per le carte segrete della procura; Matteo Ricci interrogato per 5 ore dai pm. “Ribadita la mia estraneità , torno a fare campagna tra la…; Interrogatorio fiume per Matteo Ricci, cinque ore davanti al pm: «Risposto a tutte le domande, sono sereno.

Inchiesta di Pesaro, Ricci dopo l’interrogatorio: «Ho apportato un contributo per l’accertamento della verità» - Il candidato governatore dem è stato interrogato per quasi cinque ore dai pm marchigiani nell’ambito dell’indagine sugli affidamenti del comune. Come scrive editorialedomani.it

Ricci, cinque ore dai pm. “Ho risposto a tutto, torno a fare campagna elettorale” - L’esponente dem al centro della bufera ha ringraziato i magistrati “per il loro lavoro e sono molto sereno e determinato. Segnala repubblica.it