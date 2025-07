Matteo Ricci La decisione M5s su Matteo Ricci arriverà a breve ma il Pd già guarda avanti. Oggi l’ex sindaco di Pesaro verrà interrogato dai pm che indagano sugli affidi del comune durante la sua gestione e i democratici sono fiduciosi. Tanto che, al momento, è prevista anche la segretaria Elly Schlein, a fianco di Ricci, alla manifestazione elettorale in programma venerdì alla festa dell’Unità di Urbania. I manifesti sono già stati affissi per le strade delle Marche, nella convinzione che l’interrogatorio di oggi permetterà a Ricci di chiarire la sua posizione. Nell’entourage del candidato presidente non si aspettano che la vicenda giudiziaria si chiuda già nelle prossime 24 ore, ma sono fiduciosi sulla possibilità di chiarire i termini della faccenda sul piano politico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Marche, Ricci davanti ai pm. Attesa la decisione M5s dopo l’interrogatorio