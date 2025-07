Marche Matteo Ricci | sono sereno ora torno alla campagna elettorale

Roma, 30 lug. (askanews) -"Sono molto soddisfatto, ho risposto a ogni domanda e ho raccontato tutto ciò che so rispetto ai fatti contestati e rispetto alla mia attivitĂ da sindaco. Ho ribadito la mia assoluta estraneitĂ ai fatti e, anzi, ho apportato un contributo ulteriore per l'accertamento della veritĂ . Ringrazio i magistrati per il loro lavoro, sono molto sereno e determinato. E adesso torno a quello che ho sempre fatto: fare campagna elettorale tra la gente e per la gente". Lo ha detto un Matteo Ricci sorridente, candidato del centrosinistra nelle Marche, al termine dell'interrogatorio davanti ai Pm che indagano sugli affidi del comune di Pesaro durante il periodo della sua amministrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Marche, Matteo Ricci: sono sereno, ora torno alla campagna elettorale

Marche, dove sono le 20 Bandiere Blu - La Regione Marche si conferma protagonista del turismo sostenibile in Italia, conquistando 20 Bandiere Blu 202 5, prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) per la qualitĂ delle acque e dei servizi turistici.

A Fermo la maggioranza si spacca sull’accesso all’aborto: “Qui c’è solo una dottoressa non obiettrice. Le Marche sono inadempienti” - La maggioranza civica che governa a Fermo nelle Marche si è spaccata sulla mozione che chiedeva l’adeguamento alle linee guida sull’aborto, oltre che al potenzialmento dei consultori.

Con un disservizio ogni 63 passeggeri le Marche sono la Regione italiana con più problemi aeroportuali - ANCONA – Le Marche si attestano come la regione italiana con le maggiori criticità nella gestione dei disservizi aerei, con un impatto rilevante sui passeggeri che utilizzano l’Aeroporto di Falconara.

La data ufficiale delle regionali Marche 2025 e chi sono i 5 candidati in corsa Sarà una competizione a cinque tra il governatore uscente Francesco Acquaroli (centrodestra), l'europarlamentare Pd Matteo Ricci (centrosinistra) e gli outsider Claudio Bolletta, Lid

Quando a giugno noi di FarWest eravamo andati da Matteo Ricci , ex sindaco di Pesaro (ora candidato del Pd alla presidenza della regione Marche) a chiedergli conto dei 600 mila euro affidati senza gara d'appalto a due associazioni culturali , pur di non risp

