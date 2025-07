Marcella Tili Benemerenza civica alla memoria | Erba la onora il 7 settembre

Erba si prepara a onorare la memoria della dottoressa Marcella Tili, ex sindaca della cittĂ , con la massima onorificenza civica prevista dal Comune: la benemerenza “Eufemino”. Lo ha deciso il sindaco Mauro Caprani con il decreto sindacale numero 72, firmato il 30 luglio 2025. Il riconoscimento. 🔗 Leggi su Quicomo.it

