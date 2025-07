Manifesti rimossi a Roma la Lega protesta contro Gualtieri | No alla censura | GUARDA

Flash mob della Lega a Roma per protestare contro la rimozione dei manifesti sul decreto Sicurezza decisa dal Comune di Roma guidato da Roberto Gualtieri. Consiglieri capitolini, regionali ed esponenti nazionali del Carroccio si sono riuniti sotto la sede dell'assessorato alle AttivitĂ produttive, in via dei Cerchi, esponendo un messaggio chiaro: "No alla censura". Ieri il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, ha annunciato che la Lega porterĂ il caso all'attenzione della Procura. La rimozione dei cartelli, regolarmente autorizzati, disposta dagli uffici capitolini nei giorni scorsi dopo aver ricevuto alcune e-mail dall'assessore Monica Lucarelli, in cui si sollecitavano verifiche, è stata avallata dal Campidoglio che ha giudicato discriminatorie nei confronti di alcuni gruppi etnici le immagini create dall'AI di occupanti abusivi e ladri in metropolitana. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manifesti rimossi a Roma, la Lega protesta contro Gualtieri: "No alla censura" | GUARDA

In questa notizia si parla di: roma - lega - manifesti - gualtieri

Roma, la città sotterranea trovata sotto l’ex deposito Atac di via della Lega Lombarda - Una città sotterranea sotto l’ex deposito Atac in via della Lega Lombarda. Dalle parti della Stazione Tiburtina e di piazzale delle Province.

Parla Attilio Fontana: "L'abuso d'ufficio? Serviva solo a sputtanare. La Lombardia resti alla Lega. Roma non ci ama" - Roma. “Sa cosa mi ricordo? Mi ricordo le volte che veniva la Guardia di Finanza, a casa, alle sei di mattina, ricordo il sequestro del cellulare, le prime pagine dei giornali”.

Terzo mandato, sfida Lega-FdI. Salvini: «Sbagliato lo stop a Luca Zaia, ma a Roma lui potrà fare di tutto» - PADOVA/VENEZIA - Luca Zaia taglia il nastro della nuova agenzia a Pozzonovo dei Consorzi agrari d?Italia.

Evidentemente nella Roma governata dal PD la libertà di pensiero non è un diritto. Silenziare #Lega, censurando manifesti Decreto Sicurezza, è una vergogna targata Gualtieri. A parti invertite sinistra griderebbe al “fascismo” ma se vengono censurati avvers Vai su X

Una bella, bellissima notizia. I manifesti razzisti della Lega a Roma sono stati rimossi dal Comune. Ma c’è di più: ora la Lega è stata anche denunciata alla Procura di Roma da +Europa. Perché una donna rom non è “una ladra”. Un uomo nero non è “un occup Vai su Facebook

Perché Roma ha fatto rimuovere questi manifesti della Lega; Rimossi dal Comune di Roma i manifesti della Lega; Manifesti della Lega rimossi a Roma: Il Campidoglio viola la costituzione.

Manifesti razzisti della Lega a Roma, il sindaco Gualtieri li fa rimuovere: “Stereotipi etnici” - Questi i manifesti della campagna di comunicazione della Lega sul ddl sicurezza, creati con l’intelligenza artificiale, rimossi dal Campidoglio con una lettera di diffida della direzione capitolina. Scrive blitzquotidiano.it

Manifesti della Lega rimossi, spunta la "manina" dell'assessore di Gualtieri - Uno smacco non da poco per un’amministrazione di sinistra, di quel Pd ... Come scrive iltempo.it