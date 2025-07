Mani reggiane dietro l’oro

Ci sono mani reggiane dietro i recenti successi della scherma azzurra. Dal marzo scorso, infatti, Alessandro Berdini lavora nello staff della nazionale, in particolare quella di sciabola, protagonista non solo ai mondiali di Tbilisi (Georgia) ma anche alle Universiadi: nella kermesse iridata, infatti, tre atleti seguiti dal preparatore atletico e terapista cittadino hanno conquistato l’oro nella prova a squadre, mentre due compagni più giovani hanno centrato il posto d’onore nei campionati universitari disputati a Essen (Germania). Il percorso. "Ci alleniamo 4 mattine a settimana alla Virtus Scherma Bologna – spiega Berdini – i ragazzi stanno lavorando tantissimo e questo è il giusto premio per l’impegno che ci stanno mettendo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

