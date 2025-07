Mangiare sospesi tra cielo e mare La magia di Dinner in the Sky approda a Misano | le date

Misano Adriatico si prepara a vivere un’esperienza gastronomica inedita e spettacolare. Dal prima al 4 agosto, in piazzale Venezia, farĂ tappa per la prima volta in cittĂ Dinner in the Sky, l’attrazione internazionale che unisce il gusto dell’alta cucina al brivido dell’altezza. Un format che ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

