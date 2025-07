Mandato | Proverei a tenere Zanoli

Tommaso Mandato, avvocato, è intervenuto a “ Napoli Magazine Live “, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Prima parte del ritiro? La notizia più importante è che Conte ha trovato una rosa importante, per programmare la prossima stagione. Vice Di Lorenzo? Il Napoli è avvantaggiato rispetto alle altre sulle altre, deve completare solo pochissimi tasselli. Proverei a tenere Zanoli e dargli fiducia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

