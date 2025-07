Mancato ritiro degli sfalci Bartolomei non ci sta | Ma quale telefonata in questi casi non serve

Nuovo round tra Andrea Bartolomei, residente di Marina, e Retiambiente Carrara sul mancato ritiro degli sfalci dall’abitazione dell’uomo. Se al primo appello di Bartolomei, che lamentava di essere in attesa da circa tre mesi del ritiro, il gestore aveva replicato sostenendo di aver avuto alcune difficoltà nel contattare telefonicamente il residente, arriva ora la controreplica del diretto interessato. "Ho comunicato sempre lo stesso numero di telefono ogni volta che ho contattato Retiambiente – precisa Bartolomei – e inoltre ho sempre chiesto da quale numero sarei stato ricontattato, inserendolo in rubrica per non rischiare di perdere la chiamata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

