Man United detiene l’azienda all’aumentare della domanda per Rasmus Hojlund

Sito inglese: Rasmus Hojlund è rapidamente emerso come uno dei giovani attaccanti più ricercati nel calcio europeo, con club provenienti da tutto il continente mentre il Manchester United valuta la loro prossima mossa. Nonostante le sue esibizioni incoerenti per i Red Devils, l’attaccante danese di 22 anni rimane un giocatore di immensa promessa e l’interesse per i suoi servizi si sta riscaldando drammaticamente quest’estate, le fonti vicine all’industria degli agenti hanno informato Catturato. L’attaccante ha lottato all’Old Trafford la scorsa stagione e ha segnato solo quattro gol in Premier League, ma la sua età e il suo potenziale hanno ancora impressionato alcuni dei migliori club del mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com