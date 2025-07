Maltrattamenti e stalking all’ex Non può avvicinarsi alla donna Porta il braccialetto elettronico

di Laura Valdesi SIENA Una lunga denuncia. Il racconto, dettagliato, fatto ai carabinieri di un rapporto che si era incrinato e poi concluso nel peggiore dei modi, a palazzo di giustizia. L’ennesimo presunto episodio di maltrattamento aggravato e stalking che arriva nelle aule del tribunale. La vicenda, seguita da uno dei magistrati della task force ’codice rosso’ della procura, Serena Menicucci, ha portato all’emissione di una misura cautelare nei confronti di un 43enne originario della provincia di Firenze ma che, per motivi di lavoro, opera in Valdelsa. Qui vive la sua (ormai) ex che l’ha denunciato alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltrattamenti e stalking all’ex. Non può avvicinarsi alla donna. Porta il braccialetto elettronico

In questa notizia si parla di: stalking - maltrattamenti - avvicinarsi - donna

