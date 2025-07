Maltratta minaccia i genitori e li perseguita con continue richieste di denaro | ammonito dal Questore

ANCONA - Da mesi terrorizzava i genitori con minacce, urla notturne e continue richieste di denaro per acquistare droga. Il Questore di Ancona ha emesso un provvedimento di ammonimento d’ufficio nei confronti di un 40enne italiano, assuntore abituale di stupefacenti e con diversi precedenti, che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

genitori - continue - richieste - denaro

