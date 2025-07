Maltempo e allagamenti | avanti coi lavori sui Fossi

Maltempo, allagamenti e rischio alluvioni. Il Comune prosegue nella sua opera di messa in sicurezza del territorio. Saranno completamente allargate entro l’autunno le sezioni idrauliche del Fosso San Sebastiano, parte della Liscia e Cannetacci come da cronoprogramma del Consorzio di Bonifica, i fossi tra Castelferretti e l’aeroporto, così da incrementare le condizioni di sicurezza. A seguire saranno previste le ulteriori opere di completamento, quali ad esempio la messa in opera di rivestimenti antierosivi delle scarpate nei tratti che attraversano l’abitato e di rivestimenti in calcestruzzo in corrispondenza dei ponti, secondo le fasi del cronoprogramma previsto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltempo e allagamenti: avanti coi lavori sui Fossi

Maltempo, disagi e forte grandinata sulla Statale 36 tra Erba e Molteno, allagamenti a Como Borghi - Continua il maltempo in Lombardia, con particolare attenzione al Comasco, dove è attiva un’allerta gialla per rischio di dissesti idrogeologici e temporali forti.

MALTEMPO NEL TREVIGIANO: 40 GLI INTERVENTI EFFETTUATI DAI VIGILI DEL FUOCO Sono stati 35 gli operatori dei Vigili del Fuoco, provenienti dai Distaccamenti di Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Motta di Livenza, Asolo, Gaiarin

