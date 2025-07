Maltempo allagamenti e pulizia | scattate le verifiche delle caditoie

Erano al lavoro l’altra sera Polizia municipale e operatori comunali per monitorare la situazione dopo le forti piogge. Alcune vie di Marcelli erano allagate ma l’acqua non è entrata dentro le abitazioni. Grazie all’intervento di Acquambiente, è in corso l’ispezione per verificare la presenza di eventuali criticitĂ , anche se si tratta di un’operazione che richiede adeguati tempi tecnici. Si procede intanto con la pulizia delle caditoie, con interventi programmati ed extra a causa dei venti che possono determinare la caduta di aghi di pino. I comuni della Valmusone stanno ricevendo dal Commissario delegato per l’alluvione di settembre il decreto di liquidazione dei ristori da distribuire poi a privati e aziende danneggiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, allagamenti e pulizia: scattate le verifiche delle caditoie

Giarre, pulizia delle caditoie e rimozione delle micro discariche - Con l'avvicinarsi della stagione estiva, Igm, la societĂ incaricata della gestione del ciclo dei rifiuti a Giarre, ha intensificato le attivitĂ di pulizia e prevenzione su tutto il territorio comunale.

Pulizia di griglie e caditoie, parte la manutenzione del sistema fognario a Castrocaro - Stanno partendo in questi giorni in alcune zone del territorio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole i lavori di pulizia e manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche stradali (caditoie, bocche di lupo e griglie) la cui gestione da quest’anno è in capo a Hera.

Bagno di Romagna, Hera si occuperĂ della pulizia di 1200 caditoie : "Manutenzione ciclica e costante" - A partire dal primo gennaio 2025, il comune di Bagno di Romagna ha affidato a Hera la gestione e il coordinamento delle attivitĂ legate alle acque meteoriche, ovvero la raccolta e il deflusso delle acque piovane attraverso caditoie, bocche di lupo, pozzetti e griglie stradali.

Per allagamenti conseguenti alle intense piogge è stata disposta sull'A14, alle ore 15 circa, la chiusura dell'uscita Pescara Nord-Città Sant'Angelo, in entrambe le direzioni GUARDA IL VIDEO ---> https://tinyurl.com/2x76cb3z #Pescara #autostrada Vai su Facebook

Roccastrada, il Centrodestra incalza Limatola: “Subito la pulizia di caditoie e canalette” - Caporali (FdI) presenta un’interrogazione corredata da foto: “Intervenire prima dell’autunno per evitare disagi e allagamenti”. Lo riporta maremmanews.it

Mappatura delle caditoie. «La pulizia in tempi brevi per evitare ... - «La pulizia in tempi brevi per evitare allagamenti» Siglato un nuovo protocollo tra Ama, Acea Ato2 e Campidoglio per coordinare gli interventi. Da ilmessaggero.it