Malpensata inaugurato l’ampliamento del parco Olmi al posto del vecchio parcheggio

Bergamo. È stato inaugurato nella mattina di mercoledì 30 luglio l’ampliamento del parco Olmi di via Carnovali, nel quartiere Malpensata di Bergamo. L’area, in precedenza destinata a parcheggio pubblico, è stata completamente liberata da pavimentazioni e materiali inquinanti, tra cui idrocarburi, amianto e altri residui nocivi. La riqualificazione ha portato a un ampliamento del parco del 36% rispetto alla superficie originaria (fino a raggiungere quota 17.392,92 metri quadri), con la realizzazione di nuovi spazi verdi, percorsi pedonali e una nuova area giochi inclusiva di 458 metri quadrati progettata con particolare attenzione alla fascia 0-6 anni e tematizzata come “città amica delle api”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Malpensata, inaugurato l’ampliamento del parco Olmi al posto del vecchio parcheggio

In questa notizia si parla di: malpensata - inaugurato - ampliamento - parco

Malpensata, al posto del vecchio parcheggio ecco un nuovo parco per tutte le età - Foto; Una nuova veste per la Malpensata; Bergamo, aperta la passerella che collega i quartieri di Malpensata e Campagnola.

Malpensata, al posto del vecchio parcheggio ecco un nuovo parco per tutte le età - Foto - Taglio del nastro nella mattinata di mercoledì 30 luglio per il parco Olmi: l’area verde si amplia del 36% rispetto al passato, nuove attrezzature sportive, tavoli per gli scacchi e ... ecodibergamo.it scrive