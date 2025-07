Malattie rare recupera vista primo paziente curato con nuova terapia genica

Trattato per la prima volta al mondo con tecnica innovativa a doppio vettore all'università della Campania Luigi Vanvitelli Roma, 29 lug. (Adnkronos Salute) - Torna a vedere il primo paziente al mondo trattato con una nuova terapia genica 'a doppio vettore' per una rara malattia genetica che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Malattie rare, recupera vista primo paziente curato con nuova terapia genica

In questa notizia si parla di: primo - paziente - terapia - genica

Scandalo referti istologici, morto il primo paziente dell’Asp di Trapani: aveva avuto la diagnosi dopo dieci mesi - È morto il primo paziente tra i malati oncologici dell’ Asp di Trapani, uno dei 206 che hanno ricevuto in ritardo la diagnosi di tumore maligno.

Paziente di 9 mesi guarito con una terapia genetica su misura, è il primo della storia: «Mai vista una cosa del genere» - Quando KJ è nato, Kyle e Nicole Muldoon non potevano immaginare che la vita del loro bambino sarebbe diventata il simbolo di una rivoluzione medica.

Congresso Medtass, in primo piano innovazione per il paziente critico - PALERMO (ITALPRESS) – Torna a Palermo per l’ottava edizione Medtass, congresso che mette a confronto metodologie e approcci terapeutici innovativi nella gestione del paziente critico.

Il primo paziente al mondo, trattato con nuova terapia genica, torna a vedere. Scopri di più https://bit.ly/455VtCM #salute #health #sicurezza #ricerca #safety #disabili #support #rights #SuperAbileInail Vai su X

Una nuova terapia genica consente ad Antonio, un paziente italiano di 38 anni, di recuperare la vista: è il primo malato al mondo affetto da Retinite di Usher di tipo 1B, malattia genetica degenerativa finora incurabile, che torna a vedere meglio da una condizio Vai su Facebook

L’Italia fa la storia: primo paziente al mondo torna a vedere con nuova terapia genica; Napoli, 38enne recupera la vista: è il primo paziente curato con una nuova terapia genica; Torna a vedere il primo paziente trattato con terapia genica «a doppio vettore» per una rara malattia della retina.

Recupera la vista grazie a una terapia genica, primo caso al mondo a Napoli - Un paziente cieco torna a vedere grazie a una terapia genica innovativa, primo caso al mondo sviluppato a Napoli. Come scrive blitzquotidiano.it

Terapia genica: a Napoli il primo paziente al mondo con rara malattia della retina torna a vedere - Una terapia sperimentale sviluppata in Italia dal Tigem restituisce la vista a un uomo di 38 anni con una patologia ereditaria. Si legge su repubblica.it