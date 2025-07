malamovida a milano marittima i carabinieri sequestrano un taser e un tirapugni

Cervia e Milano Marittima (Ravenna), 30 luglio 2025 -  Non conosce praticamente sosta l’attivitĂ dei c arabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima, finalizzata al contrasto dei fenomeni di microcriminalitĂ e della cosiddetta malamovida. Nell’ultimo weekend, con l’ausilio del personale del 2° Battaglione Carabinieri Liguria in supporto per il periodo estivo, il personale dell’Arma ha controllato numerosi giovani sia nella zona della stazione ferroviaria sia all ’ingresso delle discoteche. Proprio in questi due luoghi, infatti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e quelli della Stazione di Castiglione di Ravenna, hanno rinvenuto nella disponibilitĂ di due minorenni, un taser perfettamente funzionante ed un tirapugni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

