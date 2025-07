Mala movida in circoscrizione 7 a Torino sanzioni ai commercianti per oltre 15mila euro

È di 10 sanzioni il bilancio di una serie di controlli della polizia locale di Torino mirati a contrastare la “mala movida” e a verificare il rispetto del divieto di vendita di bevande in vetro e alcolici nelle aree interessate dall’ordinanza che anticipa alle 21 il limite per la somministrazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: mala - movida - torino - sanzioni

Roma, la mala movida assedia la zona di Città Giardino - Musica ad alto volume, schiamazzi notturni, strade bloccate, parcheggi introvabili e fiumi d'alcol che scorrono fino a notte fonda.

Montesacro, stop alla "mala movida": fermata un'auto usata per il "drug delivery" - Usava l’auto come fosse un corriere di un fast food. Solo che, invece di trasportare cibo e bevande, aveva con sé panetti ben confezionati di hashish e dosi di cocaina.

Jesolo, non solo zone rosse per contenere la mala-movida - Non solo zone rosse. A Jesolo, per arginare la cosiddetta mala-movida, il sindaco De Zotti propone di abbassare a 16 anni l'età minima per l'apprendistato nel periodo estivo (ora fissata in Veneto a 18 anni).

Mala movida in circoscrizione 7 a Torino, sanzioni ai commercianti per oltre 15mila euro; Controlli nelle zone della movida, multe e sanzioni per oltre 15 mila euro; Movida in piazza Santa Giulia, 53 multe in 5 mesi.

"Mala movida" in circoscrizione 7 a Torino, sanzioni ai commercianti per oltre 15mila euro - È di 10 sanzioni il bilancio di una serie di controlli della polizia locale di Torino mirati a contrastare la “mala movida” e a verificare il rispetto del divieto di vendita di bevande in vetro e ... Secondo torinotoday.it

Movida fuori controllo a Torino: 15mila euro di multe in una notte tra alcol ai minori e vetro vietato - Una notte di controlli e sanzioni quella tra sabato e domenica, che ha riportato sotto i riflettori i problemi irrisolti della movida torinese. Da giornalelavoce.it