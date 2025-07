Mal di montagna come si manifesta e cinque consigli per gite in salute

Cala l’ossigeno. Più si sale, meno ce n’è. È una regola. Per questo, ad alta quota, fatica, insonnia, mal di testa ed altro possono comparire nei primi giorni di passeggiate. Ed allora, impariamo a prestare attenzione alle sollecitazioni che il corpo riceve, specie se non si è allenati e in buona salute. Complice anche la carenza di ossigeno delle quote più elevate, infatti, a a cuore e vasi viene imposto uno stress significativo, che deve mettere in guardia soprattutto chi soffre di ipertensione e i cardiopatici. Contromisure? Per tutti, è basilare ascoltare i segnali d’allarme che il corpo invia, otre a seguire le indicazioni che il medico ci ha dato per vacanze serene. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mal di montagna, come si manifesta e cinque consigli per gite in salute

Montagna e salute: a Pannarano parte la terapia forestale del CAI e del CNR - Comunicato Stampa Nell’Oasi WWF del Parco del Partenio nasce un progetto innovativo che unisce natura, benessere psicofisico, formazione e inclusione Le passeggiate in montagna quali chiave di benessere fisico e mentale trovano oggi riscontro nella scienza.

La montagna come cura, ma attenzione ai rischi per la salute in alta quota - ROMA (ITALPRESS) – Trascorrere del tempo in montagna fa bene al corpo e alla mente. Innanzitutto in montagna aumenta la probabilità di attività fisica all’aria aperta, che rafforza i muscoli e le ossa e stimola il sistema cardiovascolare e il sistema nervoso.

