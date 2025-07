Mafioso della provincia di Palermo arrestato a Torino | deve scontare 8 anni e 4 mesi di carcere

S i era trasferito a Carignano, in provincia di Torino, dopo la condanna - ormai definitiva a 8 anni e 4 mesi di carcere per associazione mafiosa. Nelle scorse ore, la squadra mobile di Torino ha raggiunto e arrestato Stefano Casella, 46 anni, originario della provincia di Palermo e lo ha portato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: provincia - torino - anni - palermo

Scoperta su papa Leone XIV: il nonno del nuovo pontefice nato in provincia di Torino - L’archivio del Comune di Settimo Rottaro contiene il presunto atto di nascita del nonno di papa Leone XIV.

Cosa fare a Torino nel week-end del 17 e 18 maggio: gli eventi da non perdere, anche in provincia - Torino si prepara a vivere un fine settimana effervescente, un crogiolo di eventi che spaziano dalla cultura all'intrattenimento, con un protagonista indiscusso: il Salone Internazionale del Libro.

Rayan Mdallel, il 15enne scomparso in Campania, è stato trovato morto in provincia di Torino - Rayan Mdallel, il ragazzo di 15 anni scomparso il 30 gennaio da Mondragone (Caserta), è stato trovato morto in provincia di Torino.

SHOCK A PALERMO, MUORE BIMBA DI 11 ANNI | "Benzina sui vestiti e segni di violenza" LEGGI --> https://www.teleone.it/2025/07/27/bimba-di-11-anni-muore-a-palermo-inchiesta-vestiti-intrisi-di-benzina-e-segni-di-violenza/ Vai su Facebook

Arrestato a Carignano il mafioso Stefano Casella: deve scontare otto anni e quattro mesi di carcere; Via Torino dedicata ad Aldo De Franchis, ex direttore dell'Ersu morto due anni fa; VIDEO | I basisti, i sopralluoghi e le rapine in stile Point Break: così i 5 palermitani colpivano le banche in trasferta.

Palermo, è tempo di tornare in serie A: dall'arrivo di Inzaghi ai colpi di mercato, i rosanero ora sognano - Dopo i play off dello scorso anno, ora i rosanero vogliono tornare in Serie A e regalare alla Sicilia una nuova avventura. msn.com scrive

Gyasi ritrova la sua Palermo: «Tornare era nel mio destino» - «Mia madre si trasferì a Torino quando ero piccolo, ho vissuto poco questa realtà. Come scrive msn.com