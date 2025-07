Mafie il loro silenzio è l’allarme più grande

"Oggi le mafie non sparano, ma il loro potere non è mai stato così forte". ’Una cosa sola’, l’ultimo saggio del Procuratore del Tribunale di Napoli Nicola Gratteri e di Antonio Nicaso racconta il potere oscuro della criminalitĂ organizzata, svelandone i legami nascosti con i mercati finanziari e la politica e dimostrando come essi siano ormai diventati, di fatto, un struttura monolitica. Il libro è stato presentato da Gratteri al Salotto d’Europa condotto dall’avvocato Alfredo Bassioni assieme a Flaminia Bolzan, Manuela Arrighi, Francesco Corsi e Orsola Palladino. "Grazie a una raffinata strategia di mimetismo, approfittando di regole deboli e della complicitĂ dei colletti bianchi, le mafie si sono insinuate in molti settori chiave, quali la finanza, le grandi opere, le energie rinnovabili, l’immobiliare - ha detto il Procuratore - Dai paradisi fiscali ai circuiti finanziari digitali, le loro attivitĂ illecite sono ormai una parte imprescindibile del sistema economico mondiale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

