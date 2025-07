Mackiewicz Inter ufficiale l’arrivo del difensore polacco classe 2008 per l’U23! Colpo in prospettiva dei nerazzurri

Mackiewicz Inter, il Polonia Varsavia annuncia la cessione: il 16enne firma un triennale con il club vicecampione d’Italia. In attesa di sviluppi sulla trattativa per Ademola Lookman, l’ Inter mette a segno un nuovo colpo in prospettiva per il proprio settore giovanile. Con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il Polonia Varsavia ha annunciato il trasferimento a titolo definitivo del giovane difensore Patryk Mackiewicz, classe 2008, che vestirĂ la maglia nerazzurra a partire dalla stagione 202526. IL COMUNICATO DEL CLUB POLACCO – « Il difensore 16enne Patryk Mackiewicz continuerĂ la sua carriera nell’Inter, con i colori degli attuali vice campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mackiewicz Inter, ufficiale l’arrivo del difensore polacco classe 2008 per l’U23! Colpo in prospettiva dei nerazzurri

L’Inter stringe per Luis Henrique: ma c’è anche un altro colpo in canna | CM.IT - Il club nerazzurro vuole chiudere prima del Mondiale per Club l’arrivo del jolly brasiliano in forza al Marsiglia Finale di stagione al cardiopalma per l’ Inter, che oltre alla finalissima di Champions League del 31 maggio a Monaco contro il Paris Saint-Germain, è tornata a sperare anche nello scudetto dopo il passo falso del Napoli con il Genoa.

Sucic Inter, lui il primo colpo dell’estate: ecco quando verrà ufficializzato. Spunta la data - di Redazione Sucic Inter, lui il primo colpo dell’estate: ecco quando verrà ufficializzato dal club nerazzurro.

Colpo Inter, accelerata improvvisa e visite fissate: raggiunge Chivu in America - L’Inter piazza un altro colpo dopo Sucic e Luis Henrique. Il calciatore è ormai promesso sposo dei nerazzurri.

Lookman nel mirino dell'Inter ? Trattativa avviata: Chivu sogna i suoi dribbling e i tifosi già pregustano il colpo. Dall'Atalanta a San Siro? La pista si scalda…

UFFICIALE – Inter, dal Polonia Varsavia arriva Mackiewicz: il comunicato del club polacco - Con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il Polonia Varsavia ha annunciato il trasferimento in nerazzurro di Patryk Mackiewicz ... Secondo fcinter1908.it

Inter: tanti nomi, nessun colpo | Calciomercato - Yaya Tourè, Cech e Jovetic: tre nomi che l`Inter e Roberto Mancini in particolare stanno seguendo e trattando per rinforzare sensibilmente una squadra che vuole. Da calciomercato.com