Maccarese brucia il lido Castello Miramare

Fiumicino, 30 luglio- Stamattina, alle ore 8:00, un violento incendio ha danneggiato uno stabilimento balneare situato a Maccarese. Ad esser raggiunti dalle fiamme ombrelloni, lettini, sdraio e anche il bar della spiaggia, causando danni significativi alla struttura.  Le fiamme, partite dal Castello Miramare, hanno generato una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza, sia dalla costa che dall’entroterra. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incendio per evitare il propagarsi delle fiamme. Al momento, non risultano feriti. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it