L 'annuncio del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, in onda su Rai1 dal 26 settembre, ha scatenato un acceso dibattito, con al centro l'attrice Nadia Rinaldi. La professionista, con una carriera trentennale nel mondo dello spettacolo, ha espresso sui social la sua amarezza per l'ennesima esclusione dal programma condotto da Carlo Conti, denunciando un sistema di selezione che, a suo dire, non premia il talento.

«Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini quando è già tutto pianificato?» le parole dell'attrice sui social