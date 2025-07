M’ vuò spusa? | Antonio organizza un teatrino per chiedere a Valentina di diventare sua moglie Ironia e divertimento tra i telespettatori

Puntata scoppiettante. La sesta serata di Temptation Island è stata decisiva per due coppie (qui la commovente fine della relazione tra Sarah e Valerio ). La prima di tre appuntamenti settimanali (si riparte stasera mercoledì 30 luglio e poi anche domani, giovedì 31 luglio) ha visto assoluto protagonista Antonio Panico. Il napoletano, che durante le prime sei puntate si è spesso lasciato andare a scatti d’ira, emotività e momenti in cui perdeva il controllo, ha organizzato un teatrino per chiedere alla compagna Valentina Riccio di sposarlo. “Voglio farle perdere la testa, così come lei l’ha fatta perdere a me”, confida Antonio a Rosario, scelto come complice perfetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

