MO Schlein a Meloni | riconoscere stato Palestina se non ora quando?

Roma, 30 lug. (askanews) – Il governo Meloni deve riconoscere lo stato di Palestina, “se non ora quando?”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera. “Anche i palestinesi hanno diritto come gli israeliani a vivere in pace e in sicurezza in uno Stato, perché le vite dei palestinesi non valgono di meno”. Ha aggiunto la Schlein: “La presidente Meloni dice che sarebbe controproducente, ma qui l’unica cosa controproducente è la vostra inerzia complice davanti ai crimini di Netanyahu, davanti alle bombe che piovono su Gaza anche su ospedali e scuole, davanti agli spari su chi aspetta un po’ di cibo, davanti alle violenze dei coloni in Giordania, davanti alla carestia patita dai palestinesi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it