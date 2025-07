Lutto nel mondo del calcio è scomparso a 47 anni l’ex Frosinone Paolo Antonioli | il ricordo del club

Lutto nel mondo del calcio, è scomparso a soli 47 anni l'ex capitano del Frosinone Paolo Antonioli: il ricordo del club sui social Nella storia recente del Frosinone Calcio, pochi nomi risuonano con la stessa forza e rispetto di Paolo Antonioli, difensore centrale e capitano carismatico che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei tifosi giallazzurri.

Da Pagliuca ad Antonioli: grandi nomi del calcio ospiti all'Eurocamp Cesenatico - Una grande settimana per i giovani ospiti del camp di calcio di Eurocamp. Con la possibilit√† di conoscere di persona, e di imparare ‚Äúlezioni‚ÄĚ fondamentali, da grandi campioni del recente passato.

Grave lutto scuote il mondo del calcio: l'ex capitano Paolo Antonioli è morto a 47 anni >> https://buff.ly/pNzro5z Vai su Facebook

Lutto nel calcio, è morto Paolo Antonioli, ex capitano del Padova. La moglie: «Ha combattuto come sapeva fare lui»

