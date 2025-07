Lutto in Arcidiocesi per la scomparsa del sacerdote ricordato per la cura dei parrocchiani

L'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio è in lutto per la scomparsa di don Rino Lotto. Il vescovo Gian Carlo Perego ha annunciato che il religioso martedì 29 luglio, alle 19.30, "è tornato alla Casa del Padre".Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNell'affidarlo alla preghiera dei confratelli e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: lutto - arcidiocesi - scomparsa - sacerdote

Arcidiocesi in lutto per la scomparsa del sacerdote: "Riferimento per generazioni" - L'Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio è in lutto per la scomparsa di Don Raffaele Benini. Ad annunciarlo è il vescovo Gian Carlo Perego, porgendo le più sentite condoglianze ai suoi familiari e invitando l'intera comunità diocesana alla preghiera e a fare memoria del "grande esempio che Don.

Arcidiocesi in lutto per la scomparsa del sacerdote: "Riferimento per generazioni" https://ift.tt/BoA70Cw https://ift.tt/uOcSJFC Vai su X

Tragedia in Polonia: un sacerdote sessantenne della diocesi di Varsavia, parroco nel comune di Tarczyn, ha ucciso brutalmente un senzatetto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dopo una discussione, il prete ha colpito la vittima alla testa con un’a Vai su Facebook

La diocesi di Padova piange don Andrea Albertin, morto improvvisamente a 48 anni; Lutto nella diocesi di Reggio Calabria-Bova: è morto il papà dell'arcivescovo Morrone; Arcidiocesi Amalfi – Cava de’ Tirreni in lutto per la scomparsa di don Pietro Cioffi (VIDEO).