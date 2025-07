Lungo le infrastrutture scorre la resilienza militare europea

Di fronte alla possibilità di un attacco su larga scala, l’Europa si scopre impreparata, dunque vulnerabile. A lanciare l’allarme è Apostolos Tzitzikostas, commissario europeo ai Trasporti, che punta a investire 17 miliardi di euro per adeguare la rete infrastrutturale del continente alle esigenze di difesa collettiva. “Abbiamo ponti vecchi da rinforzare, ponti stretti da allargare e ponti inesistenti da costruire”, ha dichiarato al Financial Times il commissario greco. L’obiettivo è garantire che le forze europee possano muoversi “in ore, non in settimane o mesi”, colmando il divario che oggi rende impossibile un trasferimento rapido di equipaggiamenti e personale dal lato occidentale a quello orientale dell’Unione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Lungo le infrastrutture scorre la resilienza (militare) europea

