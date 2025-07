Lunga coda all' isola ecologica di via Isonzo

Riceviamo e pubblichiamo: “Sono certa di non scrivere nulla di originale, ma abitare in centro e dover impiegare un pomeriggio per depositare un aspirapolvere rotto e prendere le buste per l'immondizia, mi pare una assurdità . Ma perché non si pensa che in centro abitano tanti anziani che devono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: lunga - coda - isola - ecologica

Fiorentina, via alla campagna abbonamenti. Lunga coda al Fiorentina Point - Firenze, 9 luglio 2025 - E' cominciata oggi alle ore 12 la campagna abbonamenti della Fiorentina, denominata "Di nuovo insieme, ancora più forti".

Scooter fuori strada sulla statale: conducente in ospedale e lunga coda - TORCHIAROLO - Incidente stradale sulla statale 613, che congiunge Lecce a Brindisi. È avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 21 luglio 2025, poco dopo le 11.

Lunga coda sulla A1 per un veicolo in avaria. Cantieri Autostrade, occhio alle chiusure - Firenze, 23 luglio 2025 – Una coda di oltre 5 chilometri nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 luglio, sull’ Autostrada del Sole tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord a causa di un veicolo in avaria: le webcam di Autostrade per l’Italia mostrano il serpentone di auto e mezzi pesanti in fila sotto il sole a causa del problema segnalato intorno al chilometro 321 verso Bologna.

Da ieri sera il ponte sul canale Villoresi è a traffico alternato, come annunciato da tempo. E intanto la coda arriva fino al bivio della trattoria del Ristoro (il “Bartìn”) e oltre. E anche questo era annunciato da tempo: nessuno si è preoccupata di segnalare il cantie Vai su Facebook

Lunga coda all'isola ecologica di via Isonzo :: Segnalazione a Forlì; Modena, caos all’isola ecologica Calamita: chiusura improvvisa per svuotamento cassoni, code e proteste; San Pietro green d'Italia, La Maddalena fanalino di coda: il rapporto sulle isole sarde.

Napoli, sorpresi a rubare nell’isola ecologica: arrestati - Ieri sera, su segnalazione degli operatori ASIA, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato tre uomini che si sono introdotti illegalmente nell’isola ecologica di via Saverio Gatto ... Lo riporta ilmattino.it

"Isola ecologica chiusa, a destra scelte paradossali" - portavoce Alleanza Verdi Sinistra, commentano la chiusura dell’ isola ecologica di Piediripa. Riporta ilrestodelcarlino.it