Roma si è fermata per l’ultimo saluto a Enrico Lucherini, il genio della comunicazione che ha rivoluzionato il cinema italiano. Tra lacrime e sorrisi, i grandi nomi dello spettacolo hanno ricordato l’uomo che ha inventato il mestiere del press agent, trasformando la promozione dei film in un’arte. https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202507Salemme-A-Enrico-Lucherini-volevo-molto-bene-era-nu-cinema20250730video12253263.mp4 Nella Chiesa di San Bellarmino ai Parioli, l’addio a Lucherini, scomparso a 92 anni, è stato un tributo alla sua ereditĂ . Tra i presenti, volti iconici come Giuseppe Tornatore, Margherita Buy, Vincenzo Salemme e Carlo Verdone, uniti nel celebrare colui che, con ironia e creativitĂ , ha scritto pagine indelebili nella storia del cinema. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - L’ultimo saluto al re delle star: il cinema piange Enrico Lucherini, l’uomo che inventò lo showbusiness