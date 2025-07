L’ultimo omaggio a Celso Valli | Laura Pausini canta Volare fuori dalla chiesa a Bologna

Chiesa gremita a Bologna e molti artisti tra i presenti per l’ultimo omaggio al compositore, arrangiatore e produttore discografico Celso Valli, morto nei giorni scorsi a 75 anni. Tra i tanti Gianni Morandi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Dodi Battaglia dei Pooh, Gaetano Curreri (Stadio), Paolo Belli, Fio Zanotti, il manager Michele Torpedine (Il Volo), i Matia Bazar e Claudio Cecchetto. Laura Pausini, al termine della cerimonia, ha voluto intonare “Volare” all’esterno della chiesa, subito seguita, tra gli applausi, dai colleghi e dal pubblico, in omaggio a un artista che ha lavorato con i piĂą grandi della musica italiana (tra i tanti anche Mina, Vasco Rossi, Andrea Bocelli). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ultimo omaggio a Celso Valli: Laura Pausini canta “Volare” fuori dalla chiesa a Bologna

Da #LauraPausini a #VascoRossi, l’omaggio della musica a #CelsoValli, morto oggi a 75 anni, arrangiatore e produttore di tanti successi della nostra canzone. Mercoledì i funerali a Bologna. #Tg1 Emiliano Condò Vai su Facebook

Laura Pausini ed Eros Ramazzotti devono molto a Celso Valli e hanno voluto ricordarlo sui social, ricordando i momenti trascorsi insieme e l'apporto che ha dato al loro successo musicale. #LauraPausini #ErosRamazzotti #CelsoValli Vai su X

