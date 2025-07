L' ultima telefonata alla moglie poi più nulla | trovato senza vita Armando Paissan

Tragedia nei monti sopra Laives: è morto in un incidente l’87enne Armando Paissan, trentino di nascita ma da anni residente nel comune altoatesino.L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, martedì 29 luglio: l’uomo aveva chiamato la moglie, Liliana, avvisandola che di lì a poco avrebbe. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

