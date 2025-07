Lui al suo posto Carlo Conti cambio in Rai | chi si prende il suo programma

Importante novità alla Rai con Carlo Conti che è stato praticamente sostituito in un programma. Nessuno si aspettava questa decisione, ma un suo collega è riuscito a farcela e ha quindi scippato a lui questa trasmissione. A parlarne è stato il sito DavideMaggio, che ha sottolineato anche l’importanza ottenuta da questo presentatore. Infatti, il sostituto di Carlo Conti è stato da poco ufficializzato dalla Rai, visto che nelle ultime tre stagioni televisive aveva lavorato a TV8. Era già sicuro che dovesse presentare lo show comico Freeze su Rai 2, ma ora otterrà anche un importante programma sul primo canale della tv pubblica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: carlo - conti - programma - posto

Carlo Conti e il ricordo della mamma: «Una roccia, senza di lei non sarei arrivato» - «Una roccia coi capelli grigi». Questo il ricordo del conduttore Carlo Conti nei confronti della madre, Lolette, mancata nel 2002 a 81 anni.

Domenica In, da Achille Lauro a Carlo Conti: gli ospiti di oggi domenica 11 maggio - (Adnkronos) – Oggi, domenica 11 maggio, dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda un nuovo appuntamento di 'Domenica In' condotto da Mara Venier.

Mara Venier imbarazza Carlo Conti: "Sei stato tu a richiamarmi..." - Nel corso dell'ultima puntata di Domenica In la conduttrice ha ricordato un episodio legato al passato con il collega e lo ha ringraziato pubblicamente

Meritocrazia zero”. A tuonare è Nadia Rinaldi contro Carlo Conti, reo di averla prima ‘illusa’ e poi esclusa dal cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini, quando è già tutto pianificato? […] Co Vai su Facebook

Ne Vedremo Delle Belle il programma di Rai 1 chiude in anticipo. Conti ammette il flop: «È mancato un po' di p; Carlo Conti commenta la 'minaccia' di Tony Effe: Ero pronto a cantare al posto suo; Stasera in tv (22 marzo), rivoluzione di primavera: Conti rimpiazza Liorni e Amadeus cambia canale.

Carlo Conti dice addio a un suo programma e al suo posto arriva un altro conduttore amatissimo: ecco chi - Carlo Conti ha deciso di dire addio a uno dei suoi programmi più amati, ma niente paura: la trasmissione andrà in onda con un altro volto! Riporta donnapop.it

Flavio Insinna torna in Rai (scelto da Carlo Conti): ecco cosa farà - Carlo Conti ha scelto i concorrenti della quindicesima edizione di “ Tale e Quale Show “, il programma a base di imitazioni che debutterà su Rai1 venerdì 26 settembre, e h ... Secondo ilfattoquotidiano.it