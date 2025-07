L’Ue potrebbe sospendere Israele dal programma Horizon

La Commissione europea ha proposto la sospensione parziale della partecipazione di Israele al programma Horizon Europe, il principale strumento di finanziamento della ricerca scientifica e tecnologica dell’Unione. La misura, se approvata dagli Stati membri, rappresenterebbe una risposta politica senza precedenti alla grave crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza, dove secondo gli esperti internazionali è in atto una situazione di carestia. La proposta di Bruxelles mira a escludere temporaneamente Israele dall’accesso a uno dei segmenti più strategici del programma Horizon, l’European Innovation Council (Eic), dedicato allo sviluppo di tecnologie emergenti – come l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza e i droni – spesso con potenziali usi sia civili che militari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

