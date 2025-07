Lucia Bronzetti dominata da Clara Tauson a Montreal finisce il suo torneo al secondo turno

Finisce al secondo turno il WTA 1000 di Montreal per Lucia Bronzetti. La riminese viene sconfitta dalla danese Clara Tauson con il punteggio molto netto di 6-1 6-2. Non si trattava peraltro di un match nel quale partiva favorita. Per Tauson ora una tra l’ucraina Yuliia Starodubtseva e la polacca Magdalena Frech. Primi game relativamente tranquilli tra le due, anche se in quello d’apertura una palla break Bronzetti, in condizione chiaramente migliore rispetto al debutto contro Mandlik, ce l’ha. La riminese, però, sull’1-2 si disunisce, spreca il 40-0, deve fronteggiare una palla break e deve cedere di fronte a un gran back di rovescio di Tauson che vale l’1-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lucia Bronzetti dominata da Clara Tauson a Montreal, finisce il suo torneo al secondo turno

Tennis. Bronzetti avanza a Montreal. Mandlik ko. Ora c’è Tauson - Una fatica lunga due ore e mezza, ma col sorriso finale. Lucia Bronzetti supera il primo turno al WTA 1000 di Montreal battendo la wild card americana Mandlik col punteggio di 4-6, 7-6 (5), 6-2.

