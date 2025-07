Lucchese quasi pronta. C’è attesa per i gironi.

Dopo l’ok da parte della Figc avvenuto sabato scorso, ora manca solo il comunicato ufficiale del comitato regionale toscano per la ratifica della iscrizione del campionato di Eccellenza. La comunicazione dovrebbe avvenire nella giornata di oggi. Per quanto riguarda invece la composizione dei gironi le informazioni definitive saranno si sapranno soltanto giovedì 14 agosto. Considerando che saranno due i gironi toscani, serviranno ancora una quindicina di giorni per conoscere gli avversari dei rossoneri. Mentre le quattro squadre della provincia di Lucca: Lucchese, Real Forte Querceta, Castelnuovo Garfagnana e Viareggio saranno assieme, come pure quelle della Provincia di Pisa, non è escluso che lo Zenith Prato possa essere nel girone con le fiorentine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

