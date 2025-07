Lotta allo spaccio arrestato 34enne ’Vendita al dettaglio’ in un negozio Sotto sequestro droga e contanti

I carabinieri della Tenenza di Medicina, hanno arrestato un 34enne italiano, disoccupato, noto alle forze dell’ordine, e denunciato altre 8 persone, per detenzione di sostanze stupefacenti continuata in concorso. Tutto nasce da un’attività investigativa dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Bologna, finalizzata al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti. L’operazione ha permesso ai militari di individuare una vera e propria attività dedita al traffico di droga, per lo più concentrata nei pressi di un esercizio commerciale del comune di Medicina. Durante i controlli messi a segno dai militari dell’Arma nell’abitazione del 34enne, lo stesso ha consegnato spontaneamente circa 6 grammi di hashish e 0,6 di cocaina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: arrestato - 34enne - droga - lotta

Ruba telefono e soldi da un mini market ad Asti, arrestato 34enne già noto alla Polizia: i suoi precedenti - Un cittadino pakistano è stato arrestato ad Asti per furto in un mini market. La Polizia ha recuperato la refurtiva e convalidato l'arresto.

Contrasto allo spaccio di stupefacenti, arrestato un 34enne - Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, la  Polizia di Stato di Caserta  ha arrestato un uomo di 34 anni, originario della provincia di Napoli, poiché ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

Vicenza, ruba cibo, cappelli e una bici: 34enne libico arrestato dopo una fuga tra i negozi del centro - Un 34enne libico è stato arrestato a Vicenza per rapina e furto aggravato dopo aver spinto un addetto alla sicurezza per fuggire.

Lotta allo spaccio, arrestato 34enne ’Vendita al dettaglio’ in un negozio. Sotto sequestro droga e contanti; Fermato con la droga in auto, un arresto a Campodoro; Lite in casa a Ravenna, la polizia trova un revolver carico nell’armadio e 3 kg di marijuana in cantina.

Lotta allo spaccio, arrestato 34enne ’Vendita al dettaglio’ in un negozio. Sotto sequestro droga e contanti - Controlli a raffica dei carabinieri: nei guai altre otto persone, segnalate per detenzione di stupefacenti. Da msn.com

Nasconde droga in casa, arrestato pusher 34enne - Un 34enne italiano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti continuata in concorso. Scrive msn.com