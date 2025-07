Lotta all’immigrazione Dabaiba manda un messaggio a Ue e Haftar con un drone turco

Nelle prime ore del mattino, droni appartenenti al ministero della Difesa del Governo di UnitĂ Nazionale libico hanno condotto raid aerei di precisione contro un presunto stabilimento utilizzato per la produzione di barche destinate all’immigrazione irregolare e al traffico di droga, nella cittĂ di Sabratha, nell’ovest della Libia. Secondo una fonte ufficiale del ministero, l’operazione è stata eseguita con missili ad alta precisione e non ha causato danni collaterali. La fonte ha precisato che i droni utilizzati erano di tipo Ak?nc?, velivoli da combattimento avanzati di produzione turca, in grado di condurre operazioni a lungo raggio. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Lotta all’immigrazione. Dabaiba manda un messaggio a Ue e Haftar con un drone (turco)

Altro che lotta all’immigrazione: il decreto flussi apre la strada al traffico di clandestini - Roma, 13 lug – Non è la prima, non sarà l’ultima ma è l’ennesima operazione anti immigrazione clandestina, con l’aggravante che a favorire il proliferare di tali fatti siano proprio le disposizioni di legge di un Governo eletto anche per la svolta anti immigrazionista sbandierata in campagna elettorale e mai veramente attuata.

