L’oro verde di Terracina | il primo degli eventi che celebrano le eccellenze locali

Inizia il ciclo di tre eventi che celebrano le eccellenze locali a Terracina. Giovedì 31 luglio - con inizio alle 21 - è in calendario "L’oro verde di Terracina”, l’evento di piazza Garibaldi che promette di essere un'occasione imperdibile per gli amanti del buon cibo e della cultura locale.E’ il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Spiagge a misura di bambino: Terracina riceve la Bandiera Verde - Anche per quest'anno la città di Terracina ottiene il prestigioso riconoscimento che viene conferito dai pediatri italiani alle località di mare considerate più adatte ai bambini: la Bandiera Verde.

Festeggiamenti per la Madonna del Carmelo a Terracina: tradizione e emozione tra fede e cultura - A Terracina, la tradizionale festa della Madonna del Carmelo ha preso il via con una serie di eventi religiosi e culturali, culminando con una suggestiva processione in mare e tanti appuntamenti per i ... Secondo latinaquotidiano.it