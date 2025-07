L’organo risuona nell’Appennino | Alessandra Mazzanti in concerto a Frassinoro

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica d’organo: sabato 2 agosto alle ore 21, la Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Assunta e San Claudio di Frassinoro ospita un concerto straordinario con protagonista Alessandra Mazzanti, concertista di fama nazionale, interprete raffinata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: organo - alessandra - mazzanti - concerto

"Intorno a la Serenissima", concerto di organo e violoncello con i maestri Fabio Ciofini e Alessandra Montani - Martedì 5 agosto nella Chiesa di Sant'Antonio Abate in Ravaldino prima tappa del percorso che l'Emilia-Romagna Festival dedicata agli organi di pregio, antichi e moderni, presenti sul nostro territorio.

LUGLIO VENERDĂŚ 4 Corinaldo, Chiesa S. Maria Addolorata Organo Maria Cecilia Farina - Mezzo soprano Marta Fumagalli Voce narrante Greta Marini GIOVEDĂŚ 17 Senigallia, Chiesa Santa Maria della Neve - Portone - Organo Loreto Aramendi (Spagna) GIO Vai su Facebook

L’organo risuona nell’Appennino: Alessandra Mazzanti in concerto a Frassinoro; Il duo Mazzanti-Astolfi in apertura del 48° ottobre organistico francescano bolognese; Musica sacra, concerto per organo e tromba con Alessandra Mazzanti e Alberto Astolfi.

L'organo da concerto, Festival a Roma - Notizie - Ansa.it - L'organo da concerto, Festival a Roma Otto concerti a maggio e novembre al Conservatorio Santa Cecilia ROMA, 05 maggio 2023, 11:35 Redazione ANSA - ansa.it scrive

"Intorno a la Serenissima", concerto di organo e violoncello con i maestri Fabio Ciofini e Alessandra Montani - Martedì 5 agosto nella Chiesa di Sant'Antonio Abate in Ravaldino prima tappa del percorso che l'Emilia- Come scrive forlitoday.it