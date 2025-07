Lorenzo Sonego bene all’esordio batte Bu ed è al terzo turno a Toronto

Lorenzo Sonego vince all’esordio nel Masters 1000 di Toronto e, per la prima volta in carriera, approda al terzo turno in Canada comprendendo anche le edizioni a Montreal. Battuto il cinese Yunchaokete Bu per 6-1 6-4 in un’ora e 19 minuti: ritornerĂ , dunque, la sempre incerta sfida con il russo Andrey Rublev. 2-2 i precedenti (o meglio 2-3, ce n’è uno anche a livello Challenger). Sul circuito maggiore l’italiano ha sempre vinto sul rosso (rimonta del Roland Garros compresa) e Rublev si è imposto lontano dal mattone tritato. Si inizia subito con i brividi, nel senso che Sonego, tra un doppio fallo e un recupero lungo, si ritrova giĂ a dover salvare una palla break, cosa che gli riesce perchĂ© Bu sbaglia di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Sonego bene all’esordio, batte Bu ed è al terzo turno a Toronto

In questa notizia si parla di: lorenzo - sonego - esordio - terzo

Internazionali Roma 2025, Lorenzo Sonego eliminato da Burruchaga - Disco rosso per Lorenzo Sonego all’esordio negli Internazionali di Roma 2025, torneo Atp Masters 1000 sulla terra rossa della Capitale.

Lorenzo Sonego, brutta giornata no: eliminato a sorpresa agli Internazionali d’Italia da Burruchaga - Finisce malissimo il cammino agli Internazionali d’Italia 2025 per Lorenzo Sonego, anzi finisce subito.

Lorenzo Musetti è il sesto azzurro in semifinale nell’era Open agli Internazionali d’Italia. L’ultimo era stato Sonego - Lorenzo Musetti si sta rivelando uno dei grandi protagonisti degli Internazionali d’Italia 2025. Il toscano è stato autore sin qui di un cammino favoloso sui campi in terra battuta del Foro Italico, collezionando quattro vittorie consecutive in due set (tra cui l’ultima ai quarti contro il n.

Tante assenze in Canada, e quindi Alexander Zverev e Taylor Fritz sono le prime due teste di serie, con Lorenzo Musetti come terzo nome del seeding. Oltre a Musetti ci sono altri tre italiani che sono testa di serie e che quindi hanno un bye al primo turno: Flav Vai su Facebook

Cuore Lorenzo Sonego: supera Basilashvili in quattro set e approda al terzo turno di Wimbledon; Lorenzo Sonego, esordio impeccabile a Wimbledon 2025: battuto in tre set netti il demotivato portoghese Jaime Faria; Wimbledon in diretta: Sonego, Cobolli, Darderi e Cocciaretto al 3° turno. Avanti anche Djokovic.

Atp Toronto, i risultati degli italiani: Sonego avanti. In campo anche Cobolli e Gigante - In campo adesso Cobolli contro Galarneau e Gigante contro Diallo. Si legge su sport.sky.it

ATP Toronto: mercoledì Cobolli, Sonego e Gigante a caccia del terzo turno - Saranno ben tre gli azzurri a scendere in campo mercoledì nella quarta giornata del tabellone principale del National Bank Open Presented by ... Secondo sport.tiscali.it